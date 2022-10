Ea Monumenti inaugura la sua sede a Siena: “Da qui parte un progetto internazionale”

“I dipendenti sono il vero patrimonio della nostra azienda, qui diamo inizio a un progetto che sarà internazionale. Vogliamo portare persone dalla Francia e dalla Spagna”.

A dirlo è Alberto Ravizza, dg EdiliziAcrobatica, all’inaugurazione di Ea Monumenti, prima sede nazionale della business unit di EdiliziAcrobatica. L’azienda leader nel settore delle ristrutturazioni ha scelto Siena per il suo nuovo ramo d’azienda. La struttura è stata inaugurata all’interno dei locali della Fondazione Conservatori riuniti. “Su Siena abbiamo già occupato 30 persone, abbiamo una sede e siamo pronti a sdoppiarla”, aggiunge Ravizza.

Ea Monumenti è specializzata nel restauro del patrimonio artistico nazionale. “E non è certo un caso che l’apertura dei questa prima sede avvenga in una città dove EdiliziAcrobatica ha già dato vita a interventi di restauro di grande impatto visivo come quelli fatti al Duomo o alla Collegiata di Santa Maria in Provenzano”, ricordano dall’azienda.

I responsabili di questa nuova realtà sono due senesi: il 34enne Marco Cerullo e il 44enne Michele Cannoni. “Siamo davvero felici che questa nuova avventura parta proprio da una città a cui ci sentiamo profondamente legati. – ha commentato Marco Cerullo – Per noi prenderci cura del patrimonio della bellezza del nostro Paese rappresenta molto di più che un semplice lavoro: è una missione che sentiamo profondamente e per la quale ci impegniamo ogni giorno a dare il massimo”.

“La scelta di accogliere la loro richiesta? Conosciamo la loro competenza e la loro professionalità”, afferma Marcello Rustici, presidente di Fondazione Conservatori Riuniti di Siena. “Inoltre il loro progetto è coerente con i fini statutari della Fondazione che vedono nella tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico uno dei punti più importanti. E poi abbiamo voluto portare nella città una realtà di alta specializzazione”