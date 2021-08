E’ scomparso Patrizio Salerno, lutto a Siena

E’ scomparso dopo inesorabile malattia Patrizio Salerno, dipendente della Banca Monte dei Paschi e giornalista per passione.

Patrizio era una voce inconfondibile e garbata, il timbro che da sempre l’immaginario collettivo associa a certi momenti palieschi esattamente come accade per altre voci storiche legate al Palio.

Patrizio Salerno era il ragazzo che sapeva raccontare in maniera elegante le Contrade e il Corteo, i momenti prima della corsa, era il flusso di emozione gentile prima dell’esplosione di pathos dettata dalla telecronaca di Franco Masoni e la profonda e rispettosa conoscenza della realtà contradaiola anche dopo i momenti concitati della corsa.

Patrizio Salerno, nonostante il lavoro al Monte dei Paschi anche lontano da Siena, non aveva mai abbandonato questa passione per la televisione che da oltre 25 anni lo legava a Canale 3 e a Franco Masoni e con lui, così come con Virginia Masoni e Cecilia Tarabochia, poi con Michele Fiorini, condivideva il salotto buono delle 96 ore di Palio. Lo ha fatto fino allo scorso anno. Poi, la malattia che se lo è portato via in pochi mesi, e a 52 anni troppo giovane per andarsene.

Alla famiglia e alla famiglia di Canale 3, le condoglianze da parte della nostra redazione.

(si ringrazia per la foto Canale 3)