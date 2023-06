E’ scomparsa all’età di 102 anni Rita Mazzini, sorella di don Savino

E’ morta ieri sera all’età di 102 Rita Mazzini, conosciuta da tutti nella parrocchia di Taverne d’Arbia come la sorella di don Savino, storico parroco delle popolose frazioni separate dall’Arbia e che incidono sul comune di Siena e quello di Castelnuovo Berardenga.

Nel gennaio di due anni fa Rita fu festeggiata da tantissime persone e perfino il sindaco di Castelnuovo le portò un bellissimo mazzo di fiori congratulandosi per essere arrivata in buona forma fino a quell’età. Rita è stata una donna dal carattere risoluto e grande lavoratrice che aveva scelto di stare accanto al fratello sacerdote. E continuerà a rimanergli vicino anche nel piccolo cimitero di Presciano dove verrà sepolta.

I funerali si svolgeranno domani alle 15 nella chiesa di Taverne d’Arbia. Alla nipote Franca le condoglianze della redazione.

c.m.