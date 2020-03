E’ residente a Rapolano Terme ma viene a fare acquisti a Siena: denunciata

Nonostante i continui appelli a rispettare quanto disposto per evitare, al massimo, il diffondersi del contagio da Covid-19, anche oggi una persona è stata denunciata per violazione all’art. 650 del Codice Penale, perché da Rapolano Terme, luogo di residenza, era arrivata a Siena per fare acquisti.

Nel complesso, durante la giornata odierna, la Polizia Municipale ha controllato 267 persone e acquisito 242 autocertificazioni, mentre le verifiche agli esercizi commerciali sono state 43 senza rilevare nessuna infrazione, ma con la raccomandazione ai gestori, soprattutto dei più grandi supermercati cittadini, di far rispettare la distanza di sicurezza all’esterno del negozio. Un richiamo indispensabile per evitare contatti troppo ravvicinanti e quindi pericolosi.