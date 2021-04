“E questo è il fiore…”, così Arci Siena celebra il 25 aprile online

“E questo è il fiore…”, è questo il titolo dell’iniziativa promossa da Arci Siena aps, per celebrare il 76esimo anniversario per la liberazione dell’Italia. L’omaggio è a ‘Bella ciao’, canzone popolare divenuta simbolo della resistenza, per l’adesione alla manifestazione ‘Strade di liberazione’ promossa da Anpi in tutta Italia. Uniti da questo slogan, circoli e associazioni affiliati all’Arci provinciale di Siena renderanno omaggio con un fiore a luoghi significativi dedicati alla resistenza nei propri comuni per tenere alto i valori fondanti della Costituzione. Tutte le foto della giornata saranno pubblicate sulla pagina facebook Arci Siena.

Serenella Pallecchi, presidente di Arci Siena, spiega: “L’emergenza sanitaria ancora in corso impedisce anche quest’anno lo svolgimento di celebrazioni in presenza ma non possiamo e non dobbiamo mai dimenticare la lotta di resistenza e i valori fondanti che ne sono derivati per la nostra democrazia e libertà. L’Arci, da sempre presente nelle celebrazioni del 25 aprile, ha voluto coinvolgere ancora una volta i suoi circoli e le sue associazioni in questa iniziativa simbolica per non fermare la memoria e il ricordo di chi ha dato la vita per la nostra libertà. Non potremo animare i nostri territori con cittadine, cittadini, istituzioni, sindacati, associazioni e forze politiche antifasciste, ma saremo presenti virtualmente per ricordare la liberazione”.