È nato lunedì l’ordine dei fisioterapisti di Siena

Le elezioni svoltesi domenica 12 e lunedì 13 Marzo hanno dato ufficialmente la nascita all’Ordine dei Fisioterapisti di Siena. L’Ordine è nato grazie alla legge 3 del 2018 che in primis ha istituito gli Ordini delle professioni sanitarie Tsrm Pstrp, con i quali ha condiviso un lungo percorso, e adesso si è costituito in autonomia. I fisioterapisti senesi sono accorsi numerosi per votare il primo Consiglio direttivo del nuovo ordine e i componenti del Collegio dei revisori, dando corpo e forza a questo momento storico, con la loro presenza e il loro sostegno.

Con l’attuarsi di questo evento prende corpo un’ulteriore evoluzione della professione, iniziata con il Profilo professionale (1994) poi con la Laurea e le successive normative, e adesso con la costituzione dell’Ordine, importante tappa verso la piena autonomia professionale e la maggiore consapevolezza del ruolo che il Fisioterapista svolge per la salute del cittadino.

Sono stati eletti per il Consiglio Direttivo: Silvia Bielli, David Cioncoloni, Marco Ferrara, Valentina Fossi, Serena Martini, Armando Bucciarelli e Stefano Traballesi.

Per il Collegio dei Revisori: Niccolò Baldo, Rossella Marraccini e Andrea Signorini. I colleghi e le colleghe componenti del Seggio, che hanno contribuito al successo di queste elezioni, sono stati: Anna Almi, Meri Ciolfi, Giovanni Forte e Giuseppe Zago.

Il Presidente e tutto il Consiglio Direttivo dell’Ordine Tsrm Pstrp di Siena augurano al neonato Ordine il proseguimento di un importante momento istituzionale, ringraziando i membri per la proficua collaborazione messa in campo negli oltre quattro anni di convivenza all’interno della stessa Istituzione, con l’augurio e la certezza che questa possa proseguire negli anni a venire.