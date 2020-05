E’ morto Stefano Montomoli, era risultato positivo al Coronavirus

Non ce l’ha fatta Stefano Montomoli, storico cronista che per decenni ha raccontato le vicende della sua amata Robur. Lo ha fatto attraverso il mezzo radiofonico, poi attraverso i giornali e infine attraverso la televisione, e negli anni si è fatto apprezzare per la sua precisione e professionalità.

Da oltre un mese Montomoli era ricoverato in Terapia intensiva all’ospedale delle Scotte di Siena, il tampone al quale era stato sottoposto aveva evidenziato la sua positività al terribile virus Sars-Cov-2. Dopo una lunga lotta contro il Covid-19 Montomoli, che in passato aveva avuto anche altri problemi di salute, non ce l’ha fatta.

Lo ricorda anche la Robur Siena, che ha immediatamente scritto un ricordo sul suo sito internet: “La società esprime un profondo cordoglio per la scomparsa di Stefano Montomoli, giornalista grande tifoso della Robur, storico commentatore televisivo e radiofonico delle vicende bianconere ed in passato anche addetto stampa dell’Ac Siena. Dalla presidente Anna Durio, e dalla società tutta, sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Stefano”.

(Foto Siena club Fedelissimi)