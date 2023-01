E’ il Ristorante Da Ciacco di San Quirico D’Orcia a vincere la quarta edizione di “Tra Borghi e Cantine dove la tradizione incontra il gusto” la manifestazione che con i suoi sette appuntamenti, con sette diversi ristoranti del territorio e altrettante aziende vitivinicole nei borghi della provincia, ha accompagnato i giovedì di autunno.

Il cartellone è stato progettato da CAT Confcommercio Siena, Confcommercio Siena per il programma regionale di promozione Vetrina Toscana e Camera di Commercio Arezzo Siena. Vetrina Toscana è il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti, botteghe e produzioni di qualità che esprimono l’identità del territorio. Non solo, Vetrina Toscana e valorizza la cultura enogastronomica come attrattore turistico. Tra Borghi e Cantine ha avuto la collaborazione di Ais Toscana, Fisar Siena e Valdelsa, il Consorzio del Vino Doc Orcia, il Consorzio Vino Nobile di Montepulciano, il Consorzio della Vernaccia di San Gimignano, il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino e Consorzio Chianti Colli Senesi. Oggi 30 gennaio durante Wine&Siena la premiazione.

Si chiama Giorgio Costa il titolare del Ristorante da Ciacco. Il tema era il menù a km zero. Il voto complessivo del ristorante è stato 9,75, il piatto più apprezzato l’uovo bio cotto a 62° su crema di patate rigatino croccante della bottega delle carni, salsa al tartufo biscotto di pecorino stagionato delle crete senese. Per narrare storia, tradizioni e nuovi sapori ci vuole un menù. E Ristorante da Ciacco nella serata del 13 di ottobre insieme a l’Uovo Bio cotto a 62° con Orcia Doc Sangiovese 2021 dell’Azienda Vinicola Marco Capitoni, presentato come antipasto, propose come primo Gnudi di ricotta della Azienda Agricola La Fonte, Ristretto di Funghi Porcini dell’Amiata e Riccioli Croccanti al Peperoncino insieme a Capitoni Orcia Doc Riserva 2018. Ed ancora, come secondo piatto, Lombo di Cinghiale nostrano cotto al Giusto Rosa, riduzione della sua marinata Castagne Amiatine e Verdure Autunnali accompagnato da Frasi, Toscana Igt Sangiovese 2016. Per ben finire, Cannolo Farcito di Mousse di Ricotta della Azienda Agricola La Fonte con Uva Passa e crema inglese accompagnato da TA- Toscana igt Passito 2016.

“A giugno 2023 saranno 18 anni di attività del Ristorante Da Ciacco, armai siamo maggiorenni. E’ una bella soddisfazione aver vinto questa manifestazione – ha fatto notare Giorgio Costa – Ho fatto la scuola alberghiera di Marina di Massa, dopo di ché ho iniziato a muovere i primi passi in ristoranti della riviera versiliese. Alla fine degli anni novanta fortunatamente sono riuscito a far parte della brigata del ristorante “La Locanda dell’Angelo” di Angelo Paracucchi grande chef di riferimento degli anni ‘80 e 90. Qui ho fatto le prime esperienze con una cucina di qualità. Nel ’98, a Pienza, per lavoro. Ho conosciuto Rosetta mia compagna di vita e di viaggio, dopo aver fatto per qualche anno esperienze in giro per la Toscana abbiamo deciso di andare oltre confine, cosi dal 2001 al 2005 siamo stati a Parigi. Qui abbiamo fatto esperienze che hanno segnato molto dal punto di vista professionale, ma la nostalgia dell’Italia, della Toscana e della val d’Orcia ci hanno portato a tornare in patria. Dopo un po’ di ricerca abbiamo individuato a San Quirico d’Orcia un locale perfetto per avverare il nostro sogno: avere un ristorante tutto nostro. Così il 15 giugno 2005 è nato il nostro locale che abbiamo cercato di far crescere negli anni”.