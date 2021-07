È Federico Botti il primo acquisto del Siena: preso dal Brescia il portiere scuola Inter

L’Acn Siena, con una nota ufficiale, ha reso noto di aver raggiunto un accordo con il Brescia calcio per il trasferimento a titolo temporaneo del portiere Federico Botti. Botti è un classe 2002, nato a Desenzano del Garda, è cresciuto calcisticamente nel vivaio dell’Inter, che a suo tempo l’aveva prelevato dal Ciliverghe. Il Brescia lo prelevò dal settore giovanile dei nerazzurri e gli ha dato modo di difendere i pali delle piccole rondinelle per due stagioni. Nella stagione 2019-20 il salto nei grandi, e l’approdo all’Unione sportiva Breno, dove racimola 13 presenze. Nell’ultima stagione ha proseguito il suo percorso di crescita prendendosi il ruolo di titolare coi colori dell’Arconatese in Serie D (girone A), dove ha messo insieme 34 presenze.