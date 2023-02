È caos in casa Robur: difficoltà nel pianificare le trasferte e rapporti sempre più tesi coi tifosi

Caos in casa bianconera: se in campo i giocatori stanno mostrando grande professionalità, portando a casa risultati notevoli, non si può certo dire lo stesso della società, sempre più criptica e sempre più avversa alla tifoseria. Questa mattina, infatti, l’Acr Siena ha scritto direttamente allo storico Siena Club Fedelissimi, per invitarli a spostare lo striscione in gradinata che ricopre il simbolo della Nuova Elettra, l’azienda del presidente Emiliano Montanari.

A far alzare qualche sopracciglio ai tifosi ci sono anche le ultime notizie riguardanti la Primavera, che domani alle 14.30 dovrà affrontare in trasferta il Picerno. Il programma iniziale era di far partire i ragazzi di mister Negro alle 4 di notte e la cosa non ha entusiasmato i genitori dei giovani calciatori, i quali hanno preferito organizzare la trasferta con i propri soldi, in modo da anticipare il viaggio al giorno precedente. Alla fine, è intervenuto il presidente della Robur che è riuscito a pagare il viaggio in anticipo, con tanto di albergo. La squadra, infatti, è riuscita a partire oggi pomeriggio alle 17.

Una situazione che ricorda quella che sta vivendo la prima squadra, che partirà domani mattina per la sfida di Cesena, invece di fare il classico ritiro che li avrebbe visti partire il venerdì pomeriggio.

Pietro Federici