L’inverno al Duomo è dei senesi. Si parte sabato con “Opa Kids” e “Risvegli d’arte”

Nella cattedrale di Siena l’arte è per tutti, anche per i più piccoli. Questo weekend riparte “Il Duomo dei Senesi”, un cartellone di eventi che intende offrire ai cittadini momenti di approfondimento culturale fatti di incontri, visite guidate, conferenze su temi che gravitano attorno al complesso monumentale dell’Acropoli senese. I cittini di Siena saranno i protagonisti dei percorsi didattici Opa Kids, per bambini tra i 6 ed i 12 anni. Il secondo appuntamento è fissato per sabato 11 gennaio alle 15, con Gli animali del duomo di Siena hanno qualcosa da insegnare: decifrare i simboli della Cattedrale; un tour nel Duomo soffermandoci su alcune scene del pavimento, del pulpito e della Libreria Piccolomini andando a caccia di animali, dai più vicini e conosciuti ai più lontani, veri o fantastici, belli o mostruosi, fermi o in movimento.

Sempre questo sabato, alle 10.30, prenderà il via Risvegli d’arte– Il pavimento d’inverno, lezioni guidate che mirano ad approfondire alcune tematiche “illustrate” nel celebre tappeto marmoreo. Le lezioni, suddivise in quattro date, a cura di vari studiosi, sono introdotte da una lettura poetica di passi significativi per l’esegesi iconografica svolta dall’attrice Paola Lambardi e precedute da una colazione di benvenuto offerta presso la Sala delle Statue del Museo dell’Opera.

Domenica 12 gennaio ritorna invece “Il Saloncino – Un tè all’Opera”. In queste occasioni sarà possibile, assistere a conferenze inerenti specifici argomenti relativi alla storia del Complesso Monumentale e degustare pregiati tè provenienti da tutto il mondo in un’atmosfera che richiamerà i circoli culturali inaugurati da Vittorio Alfieri proprio all’interno del Museo dell’Opera. Il Saloncino si svolgerà nel Palazzo Arcivescovile a partire dalle 16. Domenica l’appuntamento è con OPA da secoli al servizio della Città – Sviluppo sostenibile: un esempio secolare. Interverranno il rettore Guido Pratesi, il vice-rettore Giuseppe Acampa e il consigliere Edoardo Milesi