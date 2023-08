Due zucchini in memoria di Enrico Brandani e Antonio Montereggi: omaggio dell’Oca ai suoi contradaioli scomparsi

Due zucchini realizzati in memoria di Enrico Brandani e di Antonio Montereggi: così l’Oca ha deciso di omaggiare i suoi due grandi contradaioli scomparsi recentemente. “Prima era stato realizzato lo zucchino in memoria del Bobo (Enrico Brandani, deceduto nell’ottobre del 2021, ndr.) insieme ai finimenti del cavallo – spiega il governatore del rione di Fontebranda Francesco Cillerai-. Ed anche dopo la morte di Antonio gli amici hanno voluto dedicargli uno zucchino che è stato presentato in una delle sere precedenti alla Carriera”. Prosegue Cillerai: “La decisione quindi verteva su quale zucchino indossare. Una scelta questa che spettava al capitano. Alla fine, per le misure, il fantino ha deciso di indossare quello dedicato al Bobo che peraltro ha avuto la sua buona fortuna”.