Due nuove biciclette elettriche per la Polizia municipale. De Mossi: “Progetto ecosostenibile”

Due nuove biciclette elettriche sono state acquistate per permetterne l’utilizzo alla Polizia municipale di Siena. Verranno utilizzate soprattutto per servizi da effettuare in prossimità delle scuole senesi. E infatti l’iniziativa fa parte del progetto “Scuole sicure”,che è stato illustrato questa mattina nella sede della prefettura alla presenza del prefetto di Siena, Maria Forte e del sindaco Luigi De Mossi.

E’ una scelta che segue il percorso di sostenibilità e che consentirà al contempo spostamenti più semplici e rapidi per gli agenti della Municipale. Otto di loro hanno seguito uno speciale corso e sono abilitati all’utilizzo del mezzo.

“E’ un progetto ecosostenibile – le parole del sindaco di Siena, Luigi De Mossi. – L’utilizzo di queste biciclette servirà per avere un controllo puntuale nelle scuole. Al tempo stesso sarà un esempio per quei cicloamatori che utilizzano le strade del centro e che devono ricordarsi delle norme, anche di transito, che sono in vigore”.

L’iniziativa ha avuto un costo di 30.900 euro. Nel progetto di controllo da effettuare davanti alle scuole è compreso anche l’acquisto di un drug test, strumento che potrà essere utilizzato per controlli e verifiche. Da oggi le due nuove bici elettriche sono in dotazione e vengono quindi utilizzate dalla Polizia municipale.

“Il progetto si realizza grazie all’attivazione di un protocollo tra la Prefettura ed il Comune di Siena – ha spiegato il prefetto Maria Forte – che è stato sottoscritto lo scorso anno e che fa riferimento a delle risorse finanziarie che erano a disposizione dal 2018 per i progetti di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di spaccio di stupefacenti negli istituti scolastici. Siena è rientrata tra i Comuni destinatari di queste risorse economiche”.