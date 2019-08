Due incidenti nel grossetano, coinvolti sei ragazzi: una è grave alle Scotte

Due diversi incidenti stradali sono avvenuti nella tarda notte nel grossetano e hanno coinvolto in tutto sei ragazzi tra i 18 e i 23 anni.

incidente vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del Comando di Grosseto, distaccamento di Follonica, sono intervenuti alle ore 03,40 sulla strada statale Aurelia in prossimità tra le due gallerie direzione Roma, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura per cause in corso di accertamento si è ribaltata rimanendo sede stradale. I 4 occupanti che erano a bordo del veicolo sono stati affidati alle cure del personale medico del 118.

I Vigili del fuoco del Comando di Grosseto, sono intervenuti alle ore 05,30 in località Marrucheto Comune di Grosseto per un incidente stradale, che ha visto coinvolta un’autovettura per cause in corso di accertamento è uscita fuori dalla sede stradale ribaltandosi. Le due persone che erano a bordo sono state estratte e affidate alle cure del personale medico del 118.

Non ci sono ulteriori informazioni.

In seguito agli incidenti stradali tutti i giovani sono stati portati in ospedale. La più grave, una ragazza di 20 anni coinvolta nell’incidente in strada di Marrucheto, che è stata trasportata al policlinico delle Scotte di Siena.