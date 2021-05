Due incidenti in poche ore sulle strade della provincia, ci sono dei feriti

Poco dopo le 11 di oggi, domenica 9 maggio, è avvenuto un incidente sulla strada regionale 429, nel comune di Castellina in Chianti: ferito un uomo di 34 anni, trasportato in codice 2 all’ospedale di Santa Maria alle Scotte. Sul posto l’automedica del 112, la Pubblica Assistenza di Poggibonsi e i Carabinieri. Sempre oggi, intorno alle 12.40, è avvenuto sulla strada comunale di Mocenni a Castelnuovo Berardenga: ferito un uomo di 30 anni, trasportato in codice 2 all’ospedale di Santa Maria alle Scotte. Sul posto i sanitari del 112, la Misericordia di Castellina Scalo.