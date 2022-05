Ventiduenne investita in viale Bracci finisce in ospedale

Due incidenti in poche ore a Siena in provincia. Il primo è avvenuto poco prima delle 14 quando il personale del 118 è intervenuto per un pedone investito in Viale Bracci a Siena. Una 22enne è stata portata dall’ambulanza della Pubblica assistenza di Siena in codice 2 alle Scotte. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili urbani. Poco dopo le 15 intervento del 118 per un incidente stradale sulla Ss 223 a Rosia. Un 43enne è stato trasportato dall’ambulanza della Misericordia di Monticiano in codice 2 alle Scotte. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Rosia.