Due borseggiatrici fermate dalla Polizia al mercato di Chiusi

Nella mattinata di ieri, nell’ambito dei servizi preventivi disposti dal Questore Milone e finalizzati a contrastare il fenomeno dei furti in occasione del mercato settimanale di Chiusi, agenti delle Volanti dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Chiusi hanno effettuato una mirata attività che ha portato a rintracciare, e denunciare, un gruppo di donne rumene giunte a Chiusi appositamente per effettuare furti in tale contesto.

Alla Sala Operativa del Commissariato giungeva, dapprima, una segnalazione di due donne che, all’interno dell’area mercatale, avevano perpetrato un furto di un portafogli ai danni di una signora. Sulla base della descrizione fornita dalla donna, gli agenti delle Volanti, prontamente intervenuti, poco dopo riuscivano a rintracciarle mentre, tra i banchi del mercato, cercavano di dileguarsi confondendosi tra gli avventori.

Condotte negli uffici del Commissariato, venivano compiutamente identificate. Entrambe di nazionalità rumena, una di 30 l’altra di 16 anni, entrambe domiciliate a Perugia, sono risultate essere, anche sulla base dei precedenti di polizia, dedite ai furti. Sulla base delle risultanze, riconosciute responsabili del furto compiuto nella mattinata, sono state deferite, la maggiorenne alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, la minore alla Procura minorile di Firenze.

Successivamente, nel prosieguo dell’attività d’indagine, gli agenti del Commissariato individuavano in quel centro anche una terza componente del gruppo, una donna rumena 19enne, anch’essa giunta a Chiusi, verosimilmente, per la stessa illecita finalità.

Il Questore di Siena, sulla base di tali risultanze d’indagine ed accertato che la loro presenza nel comune di Chiusi non era giustificata da nessun altro motivo se non quello di compiere dei furti, le ha allontanate immediatamente, irrogando nei confronti delle due maggiorenni la misura di prevenzione del foglio di via per la durata di tre anni.