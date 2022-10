Due bartender senesi tra i migliori trenta d’Italia

Due bartender senesi sono stati inseriti dalla rivista Bar Giornale, una delle più accreditate del settore, tra i migliori trenta professionisti a livello italiano. Il bartender è la figura professionale che si occupa di preparare cocktail. Si tratta di una grande soddisfazione per Riccardo Aldinucci, proprietario del Charlie Bar che si trova all’antiporto di Camollia, e di Maria Cancelli, sua dipendente. Il primo è stato inserito nella classifica dei migliori trenta bartender a livello italiano, la seconda invece nella speciale graduatoria dedicata agli under 30. Il premio in questione è assai noto nel settore, si tratta dei Bar Awards, vale a dire gli Oscar nazionali dei baristi. Tra i primi trenta nominati nelle varie categorie verranno infine scelti i primi tre classificati, che saranno premiati in una serata di gala che si svolgerà a dicembre a Milano. Il voto finale avrà e seguirà un doppio binario: si può infatti votare in questo caso il proprio bartender preferito online, sulla rivista Bar Giornale, ed il voto della “giuria popolare” inciderà per il 20%; c’è poi una giuria di esperti, la stessa che ha scelto e deciso i primi trenta d’Italia di ciascuna categoria, la cui valutazione varrà per l’80% del giudizio complessivo.

Intanto Aldinucci e Cancelli si godono l’inserimento tra i primi trenta d’Italia. “Bar Giornale è la rivista più accreditata di settore in Italia – spiega Riccardo Aldinucci. – Ogni anno vengono stilate queste classifiche, io da dieci anni speravo di entrare e di essere riconosciuto tra i trenta migliori bartender d’Italia. Già nel 2018 fui inserito tra i migliori trenta baristi d’Italia, nel 2021 ho invece ricevuto il premio speciale per l’innovazione dell’anno per avere dato vita al cocktail in lattina”.

“Facciamo costantemente dei concorsi – dice, – cerchiamo sempre di inventarci qualcosa di nuovo e ci diamo da fare per soddisfare i nostri clienti. Questo riconoscimento rappresenta una grande soddisfazione per me e per Maria Cancelli che è mia dipendente da due anni. E credo che sia una bella notizia anche per la città di Siena, perché si dimostra che qui si sa fare questo lavoro”.