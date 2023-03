Due anni di Spazio Dirsi: tante attività ed un contest fotografico sui luoghi del cuore

Dodici ragazzi con disabilità fotografano i loro luoghi del cuore. E le opere più belle saranno giudicate da un una giuria di esperti con gli autori che verranno premiati in un evento pubblico.

Questo si pone il progetto Riesco 3d, contest fotografico organizzato da spazio Dirsi con il Cantiere anziani Gioia+. L’iniziativa è solo una delle poche che sono state organizzate in questi mesi appena passati nell’ambito di Spazio Dirsi che in questi giorni ha spento due candeline

“Sono stati creati percorsi integrati con i servizi pubblici e di prossimità per supportare la mobilità e l’ascolto delle persone in risposta alle esigenze segnalate dai servizi pubblici, dalle altre organizzazioni del Terzo settore, dai cittadini e dai soci dell’Ats. Insieme, condividendo mezzi, spazi e volontari, siamo riusciti ad essere attivi nel fornire trasporto, accompagnamento, compagnia e ascolto alle persone che ne hanno bisogno”, spiega una nota.

“Un traguardo di cui andiamo particolarmente fieri è stato quello di veder raddoppiare la partecipazione dei peer operator che sono un vero e proprio ponte e un canale di comunicazione tra le associazioni della rete e il mondo esterno -continuano-. La formazione dei peer, è un elemento cruciale per la costruzione di efficaci reti sociali, in quanto sono in grado di offrire un supporto e un’assistenza preziosa alle persone con disabilità, poiché condividono e comprendono le loro stesse esperienze e le sfide che devono affrontare. La formazione di un operatore alla pari è fondamentale per far loro acquisire competenze e conoscenze utili per la vita quotidiana, migliorando la loro capacità di gestire la disabilità e incrementando la partecipazione attiva alla vita sociale della comunità. Tutto questo è stato reso possibile anche grazie alla nuova collaborazione con Anffas Alta Valdelsa”, si legge ancora .

“Proprio come due anni fa quando questa iniziativa si è concretizzata, la nostra missione rimane invariata: siamo consapevoli che per far fronte a specifiche esigenze, è fondamentale affrontare nuove sfide e rimanere aggiornati sulle soluzioni più innovative e efficaci. Siamo convinti che il nostro impegno costante e la nostra passione siano la chiave per garantire un supporto concreto alle persone con disabilità e per favorire la loro inclusione sociale. Continueremo a lavorare con determinazione e dedizione!”, aggiungono

