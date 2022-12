Duccio Romagnoli rieletto segretario della Nidil Cgil Siena durante il V congresso provinciale

Lunedì 12 Dicembre a Siena, presso il Circolo Arci Sant’Andrea, si è svolto il V Congresso provinciale del Nidil Cgil di Siena, il sindacato che rappresenta e tutela i lavoratori atipici-somministrati, collaboratori, autonomi, disoccupati – e che conta quasi 900 iscritti. Trentasei erano i delegati sindacali eletti nelle assemblee di base che si sono svolte nei mesi scorsi nei luoghi di lavoro e che si sono confrontati sulle varie problematiche della precarietà, dai lavoratori in somministrazione presso la Prefettura a quelli precari di Gsk Vaccines fino ai rider, con gli interventi della Segretaria Confederale della Cgil di Siena Alice D’Ercole e del coordinatore regionale del Nidil Cgil Filippo Bellandi.

“Tutti i presenti – sottolinea la categoria sindacale – hanno portato un contributo sincero alla discussione ed i numerosi interventi dei delegati e delle delegate hanno messo in luce l’elevato utilizzo della precarietà nel mondo del lavoro senese. La guerra come principale nemico dell’umanità, le ingiustizie sociali ed economiche, i salari e il potere d’acquisto troppo bassi, il sempre attuale tema della salute e sicurezza sul lavoro, sono solo alcune delle questioni ampiamente affrontate durante il dibattito”.

Al termine dei lavori Duccio Romagnoli è stato rieletto Segretario Generale del Nidil Cgil di Siena; tanti i temi affrontati nella sua relazione, alla fine della quale Romagnoli ha ringraziato i delegati e le delegate sindacali per il fondamentale supporto che svolgono quotidianamente in luoghi di lavoro frammentati e diffusi ed in cui è sempre più difficile svolgere attività sindacale in difesa di lavoratori fragili e ricattabili, spesso sottoposti a pressioni di varia natura. Il primo impegno del Nidil Cgil di Siena sarà quello di coinvolgere più precari possibili nello sciopero generale indetto da Cgil e Uil contro la Manovra finanziaria del governo previsto in Toscana per venerdì 16 dicembre.