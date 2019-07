Drone awards 2019: annunciati i vincitori

Il premio fotografico Drone Awards 2019 ha rivelato le migliori foto aeree dell’anno, distinte in sette categorie e realizzate dai fotografi professionisti ed amatoriali. Sono state più di 4500 le immagini pervenute dai migliori interpreti della fotografia aerea di 107 paesi di tutto il mondo. Il recente annuncio dei vincitori di questo prestigioso premio fotografico, considerato il più importante al mondo nel settore della fotografia aerea, mette in luce la creatività di questo nuovo e sempre più diffuso genere fotografico.

Jacek Deneka | Drone Awards “Photographer of the Year 2019”

Il titolo di “Drone Awards Photographer of the Year” 2019 è stato assegnato a Jacek Deneka, un fotografo polacco che è riuscito a catturare i partecipanti alla 50 km di sci di fondo a tecnica classica, la principale gara del Bieg Piastow Festival di sci organizzato a Jakuszyce in Polonia. Deneka riceverà la meravigliosa sfera di cristallo “Pangea Prize” durante la prestigiosa ed elegante cerimonia di premiazione che si terrà a Siena al “Teatro dei Rinnovati”, il prossimo 26 ottobre.

Già al secondo anno, i Drone Awards sono diventati il più prestigioso premio sulla fotografia aerea al mondo, richiamando i migliori interpreti del settore desiderosi di mostrare i loro lavori ad un pubblico di entusiasti ed appassionati.

I fotografi vincitori nelle sette categorie in premio sono:

o Abstract: Marc Le Cornu, Jersey

o Nature: Jeremiasz Gadek, Polonia

o People: Khanh Phan, Vietnam

o Sport: JoSon Lee, USA

o Wildlife: Florian Ledoux, Francia

o Urban: George Steinmetz, USA

o Video: Alex Chacon, USA

Un gruppo di famosi fotografi internazionali e professionisti nel settore della fotografia ha giudicato tutte immagini presentate. Il pannello di giuria è indipendente e tutte le foto sono state presentate in modo anonimo.

La giuria ha premiato, in ben sette diverse categorie, 44 fotografi provenienti da 34 paesi di tutto il mondo tra cui: Austria, Australia, Bangladesh, Belgio, Repubblica Ceca, Cina, Colombia, Croazia, Francia, Jersey, Germania, Ungheria, India, Israele, Italia, Kuwait, Lituania, Messico, Myanmar, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Arabia Saudita, Sud Corea, Spagna, Taiwan, Ucraina, Emirati Arabi, Regno Unito, USA, United States Minor Outlying Islands e Vietnam. Le immagini premiate saranno esposte alla mostra fotografica “Sky’s the Limit” che si terrà a Siena dal 26 ottobre per tutto il successivo mese di novembre, in occasione del “Siena Awards” Photo Festival.