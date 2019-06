Droga,arrestato dalla polizia un 50enne noto spacciatore

Nei giorni scorsi è stato tratto in arresto P.A.L., cinquantunenne, cittadino italiano, residente da tempo a Siena e noto alle Forze di Polizia per i suoi trascorsi nel mondo della droga come spacciatore seriale di sostanze stupefacenti tipo eroina e cocaina.

Si tratta, in particolare, di una indagine svolta durante l’anno 2016 quando, la persona in argomento, venne tratto in arresto, a seguito di mirati servizi di osservazione compiuti tra le province di Siena e Grosseto, dove pure l’indagato si recava con cadenza quasi quotidiana per rifornire alcuni “clienti” maremmani. In una di queste occasioni, P.A.L. era stato controllato dagli uomini della Squadra Mobile di Siena nella periferia di Grosseto, a seguito del quale egli veniva trovato in possesso di numerose dosi di cocaina ed eroina, nonché, di un coltello a serramanico.

Per tale condotta criminale, il 9 gennaio 2017, era stato condannato dal Tribunale di Grosseto alla pena detentiva di sei mesi di reclusione.

Nei giorni scorsi, P.A.L. è stato nuovamente tratto in arresto dai poliziotti della locale squadra mobile dovendo, lo stesso, scontare un residuo pena di quattro mesi, così come stabilito dalla procura della Repubblica di Grosseto. E’ stato rintracciato in un bar cittadino che è solito frequentare, quindi è stato accompagnato alla propria abitazione dove dovrà scontare i quattro nei in regime di detenzione domiciliare con annessi controlli delle Forze dell’Ordine.