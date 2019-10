Droga, unità cinofile della Guardia di Finanza a lavoro a Poggibonsi

La Guardia di Finanza senese, coadiuvata dalle unità cinofile del corpo, ha svolto nei giorni scorsi degli specifici appostamenti nella stazione ferroviaria di Poggibonsi.

I controlli dei finanzieri sono stati eseguiti a campione su diverse decine di persone unitamente ai due cani antidroga, i pastori tedeschi “Banda” e “Dankan”, appositamente addestrati per la ricerca di sostanze psicotrope occultate su persone o all’interno dei bagagli.

Il supporto fornito dal lavoro delle unità cinofile, che hanno effettuato alcune segnalazioni, è stato di fondamentale importanza per individuare le sostanze stupefacenti. Il fiuto dei cani, infatti, ha permesso ai finanzieri di sequestrare diversi grammi di marijuana, già predisposti per il consumo personale. Sono scattate, così, le sanzioni per detenzione di stupefacenti ad uso personale ed è stata approntata apposita segnalazione al Prefetto di Siena