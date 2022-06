Dramma sull’A1 a Chiusi, due morti e feriti gravi per un incidente

Tragedia sull’autostrada del Sole done a seguito di un incidente tra mezzi pesanti e autovetture due persone sono morte. Sul posto sono intervenuti alle 14 i vigili del fuoco dei comandi di Siena, Terni, Arezzo e Perugia, al al Km 414 corsia Nord. L’A1 è stata chiusa tra Fabro e Chiusi ed è attualmente interdetta alla circolazione. Sul posto hanno lavorato 24 unità 6 automezzi per liberare le persone dalle lamiere. Oltre ai deceduti altre 2 sono state trasportate al pronto soccorso in codice rosso dall’elicottero del 118 altre due sempre in codice rosso in ambulanza.Nel frattempo il tratto è congestionato. Al momento è di sette chilometri la coda che si è accumulata sull’Autosole, tra Valdichiana e Fabro, in direzione Roma “per curiosi”. E 7 chilometri di coda anche a Fabro, a causa dell’uscita obbligatoria, in seguito all’incidente tra tre mezzi pesanti e cinque auto, nel quale sono morte due persone e diverse sono rimaste ferite. Lo rende noto Autostrade per l’Italia. Dopo aver percorso la viabilità ordinaria, Autostrade segnala che “si può rientrare in autostrada a Chiusi”.