Drago, Claudio Rossi: “Grande amarezza non poter vedere la mia contrada per le vie della città”

Oggi avrebbe avuto inizio la festa titolare della contrada del Drago, oggi si sarebbe respirato un clima di gioia e spensieratezza, purtroppo spazzati via da questo tremendo virus. Niente suono dei tamburi e sventolio delle bandiere, solo una messa in onore della patrona Santa Caterina officiata dall’Arcivescovo di Siena, Montalcino e Colle Val d’Elsa Augusto Paolo Lojudice. Questo pomeriggio Gennaro Groppa e Niccolò Bacarelli hanno fatto il punto della situazione in diretta Facebook insieme a Claudio Rossi, priore della contrada del Drago.

“Tanto rammarico ed amarezza non poter celebrare la nostra festa – ha dichiarato Claudio Rossi, priore della contrada del Drago -. Le feste titolari delle contrade sono solo momenti di gioia: omaggiare le autorità e le consorelle per la città. Io questo sentimento di amarezza lo sento particolarmente: sono ormai due anni senza il consueto giro del Drago, dato che l’anno scorso, a causa del maltempo, non abbiamo potuto concludere l’omaggio a tutte le consorelle”.

