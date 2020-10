Dpcm, l’appello di De Mossi al Governo: “Fateci riaprire i teatri, abbiamo bisogno della cultura”

“Chiedo con tutta la forza che i teatri rimangano aperti, che si possa mettere in scena almeno parte delle opere di questa prossima stagione. Abbiamo bisogno del teatro, della musica e degli spettacoli. Abbiamo bisogno della cultura come elemento di confronto per dialogare con gli altri”,

E’l’appello fatto da Luigi De Mossi al presidente del consiglio Giuseppe Conte, al presidente della Repubbica Sergio Mattarella e al governatore della Regione Eugenio Giani dopo che le misure contenute nel nuovo Dpcm hanno previsto la chiusura di teatri e cinema-Agli stessi De Mossi ha fatto sapere di avere indirizzato una lettera chiedendo che a Siena “sia consentito di fare cultura”. L’annuncio del sindaco è arrivato stamattina, mercoledì 28 ottobre, in occasione della conferenza che avrebbe dovuto presentare, ai Rinnovati, la stagione 2020/2021 dei teatri di Siena. “Abbiamo il dovere di sollecitare il Governo e la Regione affinché la cultura torni centrale. Il nostro obbligo è tenere aperta la fiammella della speranza”

Negativo il commento del decreto da parte del sindaco: “questo Dpcm mi ha dato fastidio- conclude-, così come il Ministro Franceschini che ha detto che l’attività di teatro è tempo libero. Dobbiamo tenere accesso un fuoco di speranza per professionisti. Chiudere teatri, non andare al cinema ha un significato che va oltre l’epidemia: ci vieta la libertà di pensiero. Non possiamo vanificare l’opportunità di mantenere accesa questa fiammella che è necessaria”.