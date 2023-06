Dove fare l’aperitivo a Siena? I posti più originali

Voglia di un aperitivo a Siena? Indecisi su dove andare, e allora abbiamo fatto noi un salto ad esplorare le varie possibilità.

C’è una certa scelta di locali carini dove andare, noi siamo andati a scovare quelli un po’più particolari. Ovviamente la Piazza del Campo offre una vasta scelta, ma se siete alla ricerca di qualcosa di diverso dai classici aperitivi dovete sicuramente provare Il Battistero Bistrot in Piazza San Giovanni: molto elegante e moderno con affaccio sul magnifico Battistero di Siena.

Qui oltre alla favolosa vista della Piazza San Giovanni, l’arte della mixology la fa da padrone ed è possibile trovare eccellenti cocktail, particolari e ricercati, abbinati a qualche stuzzichino con prodotti di alta qualità, mentre i classici cocktail sono proprio banditi dal menu! Un po’ più tradizionale e sempre molto raffinato, intimo ed accogliente in Piazza del Sale c’è la Bottiglieria di Sale Fino in uno stile un po’ Vintage ma moderno.

Oltre ai cocktail, la Bottiglieria presenta un’ampia e ottima scelta di vini o distillati, ed anche qui ci sono i tavoli all’aperto sulla piazzetta. Per accompagnare la bevuta si può ordinare un tagliere o qualche favoloso piattino. Un’ottima scelta di vini si trova anche ai Trefilari, dove i posti a sedere sono davvero pochi. Allontanandoci sempre più dal Campo, giù a Fontebranda scopriamo Da Pino alle Fonti.

Il bar si apre come un chiosco o una veranda arredata con molte piante verdi, proprio di fronte alle Fonti. L’aperitivo che la fa da padrone è lo Spritz che viene servito anche nella versione originale veneziana con il Select. Alla bevuta viene accostato qualche stuzzichino, ma è possibile arricchirlo ordinando anche altri “pizzichi o bocconi” a scelta tra pizze (grandi o piccole), frittini, crostini etc. Completamente diverso da questi è invece Du’ Cose da Berna, che è in realtà una gastronomia, dal sapore rustico del passato, ma è gestita da giovani.

Qui si trova il vino “sincero” del contadino, la scelta è ridotta, ma si assaggiano affettati e formaggi locali di ottima qualità oppure si può gustare un favoloso panino. E voi dove andate? Segnalateci il vostro locale preferito!

Stefania Tacconi

