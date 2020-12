Dott.ssa Bianco, responsabile farmacia ospedaliera: “L’integrazione tra università ed ospedale di Siena sia d’esempio”.

La dottoressa Mariateresa Bianco è la responsabile della farmacia ospedaliera. Il ruolo in questione è delicato, in quanto gestisce in prima persona le dosi del prezioso vaccino. La dottoressa, ai margini del vaccine day, ha parlato proprio dei vaccini: “I vaccini ci sono arrivati i vaccini dallo Spallanzani già in fase di scongelamento. Ricordo che i vaccini devono essere conservati tra i -90° e i -60° e lo scongelamento prevede una severa procedura. Il vaccino ci arriva in dei vassoi da 195 flaconi ed ogni flacone contiene 5 dosi”. La dottoressa, poi, spiega che “la catena del freddo è sicura, grazie ai congelatori che registrano in continuazione la temperatura”.

“Le misure di sicurezza -spiega la dottoressa Bianco- sono programmate in accordo con un tavolo regionale in diretto contatto col ministero e il dottor Arcuri, ciò consente di avere sempre un calendario esatto”. La dottoressa conclude infine con un pensiero agli specializzandi in farmacia ospedaliera: “il loro lavoro è fondamentale, ci hanno dato una disponibilità a 360° in termini di energie e di tempo. Quando si parla di sistema integrato, la nostra esperienza è un esempio virtuoso di ospedale-università”.