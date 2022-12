Intervento del 118 dell’Asl Toscana sud est, attivato alle 11.09, per l’investimento di un pedone da parte di un’auto in viale Bracci a Siena. Una 55enne è stata trasportata in codice 3 alle Scotte. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Pubblica assistenza di Siena, la Polizia municipale di Siena e i Vigili del fuoco di Siena.