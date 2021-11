Intervento del 118 dell’Asl Toscana sud est alle 19,15 in via Cesare Battisti a Siena per investimento di un pedone. La donna, 63 anni, è stata trasportata in codice 3 al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria alle Scotte. Sul posto l’automedica del 118, la Pubblica Assistenza di Taverne d’Arbia, la polizia municipale.