Donazione d’organi, evento con Aned, Aido, Università e Aou senese al Rettorato

Aned, Aido, Università di Siena e Aou Senese insieme per parlare della donazione di organi. Venerdì 9 giugno alle ore 15:30 nell’Aula Magna Storica del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, in via Banchi di Sotto, 55, si terrà un incontro con considerazioni etiche, giuridiche, sociali, culturali, storiche e artistiche del paradigma del dono. L’iniziativa è moderata e organizzata da Giuliana Ruggieri della Chirurgia Trapianti Rene dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, ricercatrice dell’Università di Siena e membro del Comitato nazionale di Bioetica. Dopo i saluti del rettore dell’Università di Siena, Roberto Di Pietra, del direttore generale di Aou Senese, Antonio Barretta, e del direttore della Chirurgia Trapianti Rene di Aou Senese Gian Luigi Adani, si terranno approfondimenti su donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule, sul manifesto sociale per il trapianto e sul ruolo dell’Aido nella promozione della cultura della donazione d’organo. Successivamente si approfondiranno il ruolo del CNT, centro Nazionale Trapianti a tutela del processo di donazione e trapianto, sullo stato dell’arte della donazione, sulle considerazioni giuridiche sulla normativa nazionale ed internazionale inerente al commercio d’organi, sul paradigma del dono e sull’arte e donazioni pro anima. Parteciperà tra gli altri anche Massimo Cardillo, direttore del Centro Nazionale Trapianti.