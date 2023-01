Don Massimiliano Gabbricci eletto presidente dell’associazione Costone Siena

L’Associazione Costone Ricreatorio Pio II, in occasione dell’ultima Assemblea dei Soci, ha provveduto a eleggere il nuovo Consiglio Direttivo che successivamente insediato risulta così composto: Presidente – Don Massimiliano Gabbricci, Vice Presidente – Massimo Bianchi, Segretario – Marco Bruttini, Delegata all’amministrazione – Alessandra Muzzi, oltre ai Consiglieri: Francesco Anichini, Francesca Bonelli, Roberto Bruttini, Guglielmo Centini, Alfio Lorenzetti, Valentina Micheli, Emanuele Montomoli, Patrizia Morbidi, Stefania Paciotti, Roberto Rosa, Guido Sani. Il Consiglio rimarrà in carica per un triennio, con scadenza dicembre 2025 e si occuperà essenzialmente della gestione delle varie attività del Ricreatorio. Il Consiglio, nella sua prima seduta, ha provveduto a nominare anche il Comitato di Gestione del PalaOrlandi che è formato da: Francesco Anichini, Francesca Bonelli, Michele Fanetti, Alessandra Muzzi, Stefania Paciotti e Roberto Rosa; il CdG rimarrà in carica con la stessa valenza del Consiglio Direttivo. Don Massimiliano Gabbricci si è dichiarato molto entusiasta del gruppo di lavoro che si è costituito, su basi solide quali la storia e le tradizioni di questo luogo: