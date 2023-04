Don Angelo Donzello, l’ultimo dei diaconi: “Siena città della mia conversione. Dopo di me nessun seminarista”

Don Angelo Donzello ha 35 anni e sabato verrà ordinato sacerdote, in Duomo, per l’imposizione delle mani del cardinale Augusto Paolo Lojudice: don Angelo celebrerà poi la sua prima messa nella chiesa di San Vigilio , “la mia chiesa madre, dove è avvenuta la conversione”, dice.

Angelo arriva giovanissimo a Siena per studiare ingegneria, si lascia alle spalle Pozzallo, la sua Sicilia e la fidanzata per seguire la strada della matematica. Poi qualcosa non va , “mi sentivo un fallito, non riuscivo ad andare avanti ed è lì che ho iniziato a seguire il mio cammino di fede”, ha raccontato. Ma Angelo Donzello è, soprattutto, l’ultimo dei diaconi tra Siena e Firenze, dopo di lui nessun seminarista pronto ad essere ordinato sacerdote.

Oggi donDon, così già ribattezzato dai suoi studenti del liceo volta di Colle val d’Elsa, è un prete “pronto con la semplicità ad aprirsi al dialogo seguendo la strada e la chiesa di papa Francesco. “Non sarò un influencer” – dice – ma i suoi 35 anni e la sua vocazione raccontano già molto di quanto potrà offrire ai giovani e alla chiesa tutta.

Al momento non sarà correttore di nessuna contrada

Katiuscia Vaselli