Accumula un anno di pena, 50enne ai domiciliari

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della Stazione di Poggibonsi hanno dato esecuzione a un’ordinanza per l’espiazione di una pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Siena e trasmessa dalla locale Procura della Repubblica a carico di un 50enne, nato a Siena, disoccupato, con precedenti denunce a carico, residente nel capoluogo valdelsano. L’uomo è stato rintracciato dopo qualche ricerca e portato all’abitazione eletta dallo stesso per scontare la pena. Gli è stato notificato il provvedimento, che attiene al cumulo di mesi quattro di detenzione per danneggiamento e mesi sei di arresto per violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. È stato dato carico ai carabinieri del luogo di vigilare sul rispetto delle prescrizioni imposte all’uomo dalla magistratura, fra le quali naturalmente quella di non uscire di casa per nessun motivo. Un po’ come accade a tutti in questo periodo.