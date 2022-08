Domattina niente palco del Comune per i piccoli delle Contrade

Domani per la seconda prova della mattina il palco delle comparse, dove nei quattro giorni vanno i piccoli delle contrade, non sarà presente. La struttura sarà montata in giornata per essere presente nel pomeriggio. Stamattina invece gli operai del Comune sono stati impegnati nella pulizia della pista e nella risistemazione del tufo, dopo il temporale della scorsa notte, per cui non hanno potuto montare la struttura. E stanotte però non verranno condotte le operazioni per montare il palco, che dovrà inoltre essere controllato dalla commissione di pubblica sicurezza che segue degli orari precisi