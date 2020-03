Domato un incendio in piena notte

È successo proprio durante un turno notturno di pattugliamento per controllare qualsiasi atteggiamento che si possa rivelare non conforme al nuovo Dpcm dell’11 marzo, per prevenire il contagio del coronavirus. Durante il turno di pattugliamento nella Valdichiana, gli uomini della gdf, si sono visti costretti a domare un incendio.

Mentre erano intenti a pattugliare la zona, gli agenti, hanno visto una colonna di fumo che alzarsi in cielo, nei pressi di una strada. Qualcuno aveva dato fuoco a tronchi, sterpaglie, scarti di potatura vari. L’incendio stava degenerando rischiando di diventare pericoloso ed ingestibile. Gli agenti della gdf si sono visti costretti a richiedere l’intervento dei vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente visto che l’incendio si era avvicinato pericolosamente nei pressi di un’abitazione. Mentre le fiamme gialle, vista la scarsa visibilità provocata dal fumo, hanno dovuto dirigere il traffico stradale, mettendo in sicurezza la viabilità.