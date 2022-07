Domani per Sovicille d’Estate c’è “Spettacolo Maja, storie di donne dalla Maiella al Gran Sasso”

Per la rassegna Sovicille d’Estate, venerdì 15 luglio, alle 21:15, appuntamento nel Borgo di Simignano, con lo spettacolo “Maja. Storie di donne dalla Majella al Gran Sasso” a ingresso libero. Scritto e interpretato da Francesca Camilla D’Amico, “Maja” è un piccolo grande racconto che somiglia ad un album fotografico o ad una valigetta piena di ricordi, dalla quale escono le voci di donne che hanno attraversato ogni giorno, a piedi, scalze, cantando, faticando, i campi del ‘900. Lo spettacolo è interamente dedicato alla condizione della donna nella cultura contadina. Un’attrice narratrice e una pianta di basilico, “Vasanicola”, teatro e storia si intrecciano con i fili della poesia, della sonorità e del dialetto abruzzese.

Il Festival “Sovicille d’Estate” è promosso e finanziato dal Comune di Sovicille in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. “Una proposta culturale di assoluta qualità – commenta il sindaco Giuseppe Gugliotti – pensata per i residenti e per i turisti. È un festival che tocca alcuni dei luoghi più belli del nostro comune e rappresenta quindi l’occasione ideale per visitarli”.

Ma ecco i prossimi appuntamenti:

Il circo dedicato ai più piccoli e alle famiglie, sabato 23 luglio (19:00, ingresso libero) a San Rocco a Pilli: in scena il Giulivo clown baloon show di e con David Bianchi, in arte Giulivo il clown. Uno spettacolo esilarante e d’impatto, pensato per i bambini e le loro famiglie. David Bianchi in arte Giulivo il Clown ha sperimentato varie forme di arte, prima di capire che la sua vera vocazione fosse fare il Clown: dal teatro ai fumetti, dalla recitazione alla giocoleria, dagli equilibrismi allo sputafuoco, dal mimo figurante in opere liriche al trampoliere.

La musica è protagonista mercoledì 27 luglio (21:15, biglietto 5 euro) in Piazza Marconi a Sovicille con Morricone & Piazzolla compositori in eterno. L’Ensemble di Ottoni & Percussioni dell’ORT esegue le musiche di Ennio Morricone e Astor Piazzolla. La grandezza non scompare… è eterna. E la grandezza della musica di due compositori come Ennio Morricone e Astor Piazzolla continuerà ad accompagnarci ancora e ancora. La qualità del loro lavoro è pienamente apprezzabile quando queste musiche vengono eseguite, perché ci si rende conto che non sono esclusivamente legate alla partitura originale, a una certa strumentazione o a un particolare arrangiamento. Come tutti i classici reggono in qualunque contesto.

La rassegna prosegue mercoledì 3 agosto (21:15, ingresso libero) al Museo del Bosco di Orgia con Sogni di una notte di mezza estate – Tutta colpa di Puck, per la regia di Altero Borghi. Un gruppo di attori e attrici tentano di mettere in scena degli spettacoli con la parola “sogno”, che si riveleranno degli incubi per colpa del maldestro Puck, che sbaglierà tutte le formule.

Sabato 6 agosto (21:15, ingresso libero) in Piazza Marconi a Sovicille il concerto BattistiFaber. Giulio Stracciati rivisita le più belle e indimenticate canzoni dei due dei più importanti cantautori italiani: Lucio Battisti e Fabrizio De André.

La danza è protagonista venerdì 12 agosto (21.15, biglietto 2 euro) al Museo del Bosco di Orgia. In scena Amore Amaro con Silvia Bastianelli e Andrea Rampazzo. Coreografie di Francesca Selva, regia di Marcello Valassina. Uno spettacolo che racconta il senso della perdita e dell’incomunicabilità. Un amore che finisce quasi solo per noia, tra ironie grottesche e cinismi spietati.

Domenica 21 agosto (21:15, ingresso libero) alla Pieve di Ponte allo Spino per Festival Jazz, concerto in doppio set. Primo set con Luca Perciballi e Michele Bondesan duo (Luca Perciballi – chitarra, banjo; Michele Bondesan – contrabbasso). Secondo set Hobby Horse (Dan Kinzelman – sax tenore, clarinetti, percussioni, voce, elettronica; Joe Rehmer – contrabbasso, armonium, voce, elettronica; Stefano Tamborrino – batteria, voce, elettronica).

Torna la danza sabato 27 agosto (21:15, biglietto 2 euro) al Castello di Montarrenti con The Divina’s. Coreografia di Martina Agricoli, soggetto di Rosanna Cieri, danzatori Martina Agricoli, Paloma Biagioli, Ilaria Fratantuono, Roberta Morello, Mattia Solano. Un progetto coreografico che indaga la modernità di alcuni personaggi femminili della Commedia dantesca. Queste figure, simbolo della violenza di genere, rievocano tematiche sempre più attuali.

Altri appuntamenti in programma

Pieve di Ponte allo Spino

venerdì 22 luglio, ore 21.15

Accademia Musicale Chigiana

CONCERTO

mercoledì 24 agosto, ore 21.15

Accademia Musicale Chigiana

CONCERTO

info e prenotazioni: Accademia Chigiana

cell. 333 9385543 – tel. 0577 22091

venerdì 19 agosto

primo set

Francesco Guerri

secondo set

performance multimediale

musica e proiezione di illustrazioni dal vivo

primo set

Performance multimediale

percussioni e danza

secondo set

Bondesan/Caputo

primo set

Bondesan/Perciballi

secondo set

Hobby Horse

Per info Pro Loco – Sovicille tel. 0577 314503 – 1523680

cell. 329 1134619

mail [email protected]