Domani l’ultimo saluto di Siena al poliziotto Raffaele De Salve

Siena è stata colpita al cuore per la scomparsa di Raffaele De Salve, poliziotto in pensione da tre anni, conosciuto da tutti sia per il lungo lavoro al posto fisso delle Scotte e poi alle Volanti e alla Squadra Mobile.

Raffaele De Salve, apprezzato dai colleghi e dai cittadini per la grande bontà d’animo e la professionalità che lo hanno sempre contraddistinto, è morto in un tragico incidente ieri sera sulla Cassia, mentre tornava a casa, a Isola d’Arbia, sul suo motorino.

L’impatto con un’auto che percorreva quel tratto di strada – poco prima del bivio del Renaccio e di Colle Malamerenda, passata la Coroncina – è stato fatale. Nonostante i soccorsi immediati, non c’è stato nulla da fare. Raffaele De Salve non ce l’ha fatta.

Lascia un figlio e la moglie, Rosanna Francioni, ufficiale della polizia municipale di Siena.

La salma è esposta all’obitorio delle Scotte dal primo pomeriggio di oggi. Domani alle 15, nella cappella dell’obitorio, si svolgeranno i funerali. Di lì, il feretro proseguirà verso il cimitero della Misericordia.

Alla famiglia le sentite condoglianze da parte della redazione.

K.V.