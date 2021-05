Domani l’evento sulla ‘Charta Oecumenica’: incontro tra Lojudice ed Ernesto Olivero

Domani, mercoledì, 19 maggio 2021, saranno due gli eventi promossi dagli uffici per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso e delle comunicazioni sociali dall’arcidiocesi di Siena, Colle Val di d’Elsa e Montalcino.

Alle ore 17 si terrà il webinar sulla “Charta Oecumenica. Quale ricezione e quali speranze”, al quale parteciperanno il cardinale Augusto Paolo Lojudice, Arcivescovo di Siena, Colle Val di D’Elsa e Montalcino, Monsignor Ambrogio Spreafico, presidente della commissione per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Cei, Alessandra Trotta, moderatore della tavola Valdometoddista, Polykarpos Stavropoulos, Metropolita arcidiocesi ortodossa in Italia e di Malta, Marco Ganci, Osservatore della Santa Sede presso il consiglio di Europa. A moderare sarà Renato Rossi, direttore dell’ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso dall’Arcidiocesi di Siena Colle Val di d’Elsa-Montalcino. L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale Youtube dell’Arcidiocesi di Siena e su Mia radio.

Alle ore 18:30, nel salone d’onore dell’arcivescovado in piazza Duomo a Siena, il cardinale Lojudice accoglierà una delegazione del Sermig, Arsenale della pace, guidata dal fondatore Ernesto Olivero.

Sono state invitate le autorità cittadine. Per tale occasione verrà consegnato ai rappresentanti della società civile e delle istituzioni la ‘Lettera alla coscienza’, manifesto dell’impegno civile del Sermig. La presenza di Olivero a Siena è legata al fatto che il Sermig è partner sociale del Giro d’Italia. Per tale incontro, che sarà in presenza, verranno rispettate tutte le norme per contrastare il contagio da covid.