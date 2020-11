Domani lavori sulla Cassia, ecco dove

Proseguono i lavori di risanamento della pavimentazione avviati da Anas sulla strada statale 2 “Cassia” in provincia di Siena, per un investimento di 4,2 milioni di euro. Domani lunedì 30 novembre, gli interventi riguarderanno il tratto compreso tra il km 176,6 e il km 177,3, nel comune di Castiglione d’Orcia, in prosecuzione dei tratti già risanati. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessaria la chiusura provvisoria in entrambe le direzioni. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria (strade provinciali 40 e 53) con indicazioni sul posto. Il completamento di questa fase è previsto entro il 18 dicembre, salvo condizioni meteo sfavorevoli.