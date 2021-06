Domani la marcia per l’ambiente organizzata dal centro Europe direct dell’Università di Siena

Domani, 5 giugno, in occasione del world environment day e della settimana verde dell’Ue, il centro d’informazione Europe direct dell’Università di Siena organizza una marcia per l’ambiente nel comune di Santa Fiora. Economia circolare e transizione ecologica saranno al centro dell’incontro tra gli studenti internazionali attualmente in mobilità presso l’ateneo senese e i ragazzi dell’Istituto tecnico commerciale “Padre E. Balducci” e della scuola media “M. Pratesi” di Santa Fiora.

La marcia partirà alle ore 10 e avrà come destinazione finale l’Acquedotto del Fiora, dove si terrà un momento di confronto all’aperto sulle opportunità e la sfida generazionale che il green deal europeo rappresenta per il futuro e per il benessere comune. Interverranno Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora e commissario straordinario del parco nazionale museo delle miniere del Monte Amiata, Angelita Campriani ed Emanuele Scamardella, di Europe Direct Siena, Andrea Bernardelli, Project manager di Ammagamma, e Sara Tagliabracci, di erasmus student network Siena. L’iniziativa è organizzata dall’Università di Siena – Centro d’Informazione Europe Direct in collaborazione con il comune di Santa Fiora, l’Università per Stranieri di Siena, la Commissione europea – Rappresentanza in Italia per la #Eugreenweek, l’Un environment programme per il #worldenvironmentday, il modulo Jean Monnet Elce4sd dell’Università di Siena ed Esn Siena. Tutte le informazioni sono disponibili on line al seguente link.