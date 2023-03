Domani la festa di San Giuseppe, tutto pronto nella Contrada dell’Onda

“Per San Giuseppe si scappotta”, così recita un detto senese, per intendere l’arrivo della bella stagione, ma a Siena ricopre anche un altro significato particolare, quello del Palio. Infatti, la festa di San Giuseppe è un’occasione particolare per Siena e i senesi, non è solo la ‘festa del Babbo’ ma anche la festa dedicata al patrono della contrada dell’Onda e in qualche modo l’avvicinarsi della primavera e della stagione di Siena. Il 2022 è anche questo, la ripartenza delle tradizioni e sarà proprio l’Onda ad aprire le danze con le celebrazioni di San Giuseppe, due giorni dedicati al patrono.