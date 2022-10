Domani la festa dei santi arriva a Siena insieme a centinaia di giovani

Domani, 31 ottobre, si terrà a Siena la prima edizione della “Notte dei Santi”. L’evento è promosso dalla Pastorale Giovanile, servizio Migrantes e servizio per le Missioni dell’Arcidiocesi di Siena- Colle di Val D’Elsa- Montalcino, in collaborazione con Christian Music Italy e Maria Vision Italia. Alla vigilia della festa di Ognissanti, alla fine del mese che tradizionalmente la Chiesa dedica alle missioni, siamo chiamati a vivere un’esperienza unica di musica e preghiera, con le testimonianze delle esperienze missionarie che tanti giovani hanno vissuto nella scorsa estate.

Il pellegrinaggio, con cui inizierà la serata, è di certo uno dei tratti distintivi di questo evento. Si partirà proprio in pellegrinaggio, alle ore 20 dal Centro Pastorale Diocesano di Montarioso (Monteriggioni), fino ad arrivare al Palazzetto del Costone intitolato a Monsignor Nazareno Orlandi sempre a Monteriggioni dove proseguiranno la condivisione e la festa. L’obiettivo è portare un messaggio di speranza ai giovani, utilizzando il linguaggio della musica cristiana, attraverso le note del Kantiere Kairòs, che alle ore 20 saranno i protagonisti di un concerto unico e coinvolgente e che accompagneranno le ragazze i ragazzi verso la Celebrazione Eucaristica presieduta alle ore 23.30 dall’ Arcivescovo, card. Augusto Paolo Lojudice.

Il programma prevede anche una catechesi di Don Giacomo Pavanello e la testimonianza di Lorenzo Belluscio e la sua band accompagnato dai Music&Fair, ed il contributo sempre in musica dei cantautori Gipo Montesanto, Fabio Fois e Marco Mammoli, che condurrà anche l’evento. L’evento verrà trasmesso in streaming da Maria Vision Italia, su Mia Radio (FM 97,2-94,7-96,8-101,6) e in diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Christian Music Italy e dell’Arcidiocesi di Siena- Colle di Val D’Elsa-Montalcino.