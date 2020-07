Domani e lunedì visite guidate e laboratori didattici alla Sinagoga di Siena

Proseguono le aperture della Sinagoga di Siena con attività dedicate a grandi e piccoli. Domani domenica 19 luglio alle 17 una speciale visita guidata conduce i partecipanti in un viaggio alla scoperta della sinagoga settecentesca e a un interessante approfondimento sulla Siena ebraica nel corso dei secoli.

Lunedì 20 luglio alle 18 è invece in programma il laboratorio didattico Shabbat shalom. Benvenuto al sabato! un’attività pensata per bambini dai 6 agli 11 anni che gioca sull’origine del giorno di riposo: lo Shabbat, la più importante ricorrenza del calendario ebraico. Intorno a una grande tavola i piccoli troveranno non solo alcuni degli oggetti rituali utilizzati nelle case, ma conosceranno anche l’importanza dei canti nella celebrazione delle feste ebraiche. Il laboratorio è aperto a un massimo di 7 bambini.

Le iniziative proposte si inseriscono nel Jewish Tuscany Summer Tour, un viaggio nella Toscana ebraica fra Firenze, Siena e Pisa a misura di un turismo di prossimità che invita a conoscere il patrimonio di storia, cultura, luoghi e memorie ebraiche. Le attività sono promosse da CoopCulture in collaborazione con la Comunità ebraica di Firenze e hanno un costo di 5 euro oltre al biglietto di ingresso ridotto. Informazioni e prenotazioni 0577 271345, mail sinagoga[email protected]. La sinagoga è aperta al pubblico la domenica e il lunedì dalle 14.30 alle 18.