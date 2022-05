Domani cessa la dottoressa De Martino, ecco come scegliere il nuovo medico di base

L’Asl Toscana sud est ricorda, come già precedentemente comunicato, che in questo mese di maggio ci saranno due cessazioni in provincia di Siena per quanto riguarda i medici di medicina generale.

Domani cesserà la dottoressa Caterina De Martino, medico di medicina generale nell’ambito di Chiusdino, Monticiano e Sovicille, con ambulatori a Sovicille e alle Volte Basse (Siena). I suoi assistiti dovranno compiere un’altra scelta.

Il 31 maggio toccherà invece alla dottoressa Anna Seriacopi, medico di medicina generlae nell’ambito dell’Amiata, con ambulatorio ad Abbadia San Salvatore. Anche in questo caso i suoi assistiti dovranno compiere un’altra scelta.

Per tutti coloro che devono compiere una nuova scelta, l’elenco dei medici e gli orari degli ambulatori sono consultabili cliccando qui

Ecco le possibilità per compiere la scelta del proprio medico.

– Scelta online, se si è in possesso di codice Spid o codice Pin della tessera sanitaria: al link https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line (consulta la “Guida al servizio di scelta medico online”)

– https://www.regione.toscana.it/-/toscana-salute

– compilando il modulo online presente nella pagina https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra– tramite telefono: al numero 0564-483777, da lunedì al venerdì, 9-13,30, martedì e giovedì anche 14-15.