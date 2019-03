Domani allerta gialla per vento forte

Domani lunedì 11 marzo sulla nostra provincia è previsto vento a tratti forte con raffiche che potrebbero arrivare anche a 70/80 km orari. Infatti è stata emessa dalla protezione civile l’allerta di colore giallo per rischio vento.

La giornata sarà variabile con possibilità, tra la tarda mattinata e il pomeriggio, di rovesci sparsi, più probabili sulle zone meridionali della provincia. Durante i rovesci pomeridiani la quota neve sarà di 1200 metri sul monte Amiata e in serata residue precipitazioni nevose potrebbero cadere fino a 800/900 metri nella zona montana.

Il vento soffierà dai quadranti occidentali in rotazione a Maestrale e in deciso rinforzo dal pomeriggio. Prestate attenzione a rami pericolanti e zone a rischio.

Gabriele Ruffoli