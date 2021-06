Domani alle Logge del Papa Duccio Balestracci presenta il suo libro: ‘Stato d’assedio’

Domani, lunedì 21 giugno, alle ore 18, Duccio Balestracci, in compagnia di Raffaele Ascheri presenterà il suo libro ‘Stato d’assedio’. Il libro vuole analizzare lo stato d’assedio nella sua completezza, non fermandosi al solo punto di vista della polemologia: a questo proposito, il sottotitolo è eloquente: “Assedianti e assediati dal Medioevo all’età moderna”. Balestracci tenta quindi di passare in rassegna le tattiche messe in opera da assedianti e assediati, mezzi a disposizione, le macchine per dare l’assalto alle mura oppure le catapulte e più tardi l’artiglieria, i proiettili infuocati, lo scavo di gallerie.

Nel volume, come spiega lo stesso autore, ci sarà anche tanta storia senese dal momento che “l’appartenenza e la memoria non sono acqua”, con particolare riferimento agli anni 1554-1555 e alla guerra di Siena.

“Ci sono soldati che salgono furiosamente con le scale brandendo spade; altri che difendono le mura; ci sono fiamme che si alzano; minacciose bocche da fuoco puntate le une contro le altre dai due versanti; ci sono gli occhi sbarrati dei cavalli nel mezzo della battaglia e i gesti imperiosi dei comandanti che ordinano l’assalto. È l’assedio”.