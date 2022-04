Domani all’Artemio Franchi debutta la nazionale italiana Under 17 per l’élite round

Sarà Siena ad ospitare dal 20 al 26 aprile la seconda fase di qualificazione all’Europeo Under 17. Siena, Poggibonsi e Colle di Val D’Elsa sono le tre città coinvolte nell’organizzazione delle partite al termine delle quali si saprà se la Nazionale Under 17, guidata da Bernardo Corradi, si qualificherà alle fasi finali del torneo continentale che si giocherà in Israele dal 16 maggio al primo di giugno.

Di questo si è parlato oggi nella conferenza stampa di presentazione del mini torneo presso la Sala delle Lupe del comune di Siena. Presenti il sindaco, Luigi De Mossi, l’assessore Paolo Benini e l’allenatore della Nazionale Under 17, Bernardo Corradi, oltre al capitano degli Azzurrini, Luca Lipani.

“Una grande opportunità e una bella vetrina per Siena”. Così il sindaco di Siena Luigi De Mossi commenta l’élite round che vedrà la Nazionale Under 17 giocare due delle tre partite all’Artemio Franchi di Siena: “Desidero ringraziare la Figc continua il Sindaco – per la scelta di Siena e naturalmente Bernardo Corradi, grande senese oltre che grande sportivo, che sono convinto saprà guidare la squadra azzurra con competenza e la passione che caratterizza noi senesi. La presenza dell’Ucraina, nonostante la drammaticità del momento, è un ulteriore esempio che lo Sport sa dare sulla solidarietà umana e sul desiderio di pace tra i popoli ”.

“Siena si candida – dichiara l’assessore allo sport del Comune di Siena Paolo Benini – a centro sportivo di riferimento internazionale: l’intento è infatti continuare a ospitare manifestazioni e raduni nazionali e internazionali, anche per incentivare il turismo sportivo collegato agli eventi di grande livello. La presenza della Nazionale Under 17 a Siena regala grande prestigio alla città e siamo convinti sarà foriera di ulteriori appuntamenti sportivi di grande livello”.

Per Bernardo Corradi, Ct della Nazionale Under 17, si tratta di un ritorno a casa. “È per me una grande emozione – dice il tecnico Azzurro – ritornare, seppur in veste diversa, nei luoghi che mi hanno visto crescere: Siena, Poggibonsi, dove ho esordito giovanissimo in Serie C, sono i posti dove ho calciato i primi palloni, insieme ai miei amici di sempre.” Sulle difficoltà del torneo: “In delle gare internazionali a livello giovanile – prosegue Corradi –, non bisogna mai dare per scontato nulla. Non è solo il blasone a fare le squadre che scendono in campo e spesso incontri realtà che, a dispetto della tradizione, hanno tecnica e agonismo da vendere. Polonia, Kosovo e Ucraina sono avversarie di tutto rispetto e noi daremo tutto quello che abbiamo per vincere questo torneo. Cercheremo di regalare al pubblico bel gioco e condividere con loro un momento di solidarietà umana, accogliendo con affetto e calore i ragazzi ucraini e il loro staff. Una storia drammatica che qui, a Siena, può ritrovare quello che il calcio sa offrire: confronto leale e amicizia.”

Luca Lipani, giocatore del Genoa e capitano della Nazionale Under 17: “ Noi siamo pronti: arrivati a questo livello di confronto, tutte le squadre sono da non sottovalutare. Domani, contro la Polonia, sarà importante vincere perché la prima partita, in questi tornei, è sempre la più importante: dà morale ed è di buon auspicio per le altre gare. Noi ce la metteremo tutta per far bel gioco e onorare la maglia Azzurra.”

Polonia, Kosovo e Ucraina, le avversarie da superare in un mini torneo che si sarebbe dovuto svolgere dal 23 al 29 marzo scorso: la tragicità della guerra scoppiata in Ucraina, ha imposto il tentativo di procrastinare l’evento, per dare la possibilità ai ragazzi ucraini di partecipare. L’accordo in questo senso con le federazioni della Polonia e del Kosovo e gli sforzi congiunti di Uefa e Figc, sono riusciti a strappare dalla drammaticità del conflitto, staff e giocatori della Nazionale giovanile Ucraina e ritagliare loro un breve ritorno alla normalità. Piccola cosa di fronte alla furia della guerra che sta devastando il loro Paese ma una dimostrazione di come lo Sport possa riservare, anche nei momenti più drammatici della storia dell’umanità, uno spazio di solidarietà e convivenza civile. La squadra, dopo aver superato difficoltà e mille peripezie, è giunta venerdì scorso al Centro Tecnico di Coverciano, ospite della Federazione, e oggi ha raggiunto Siena per partecipare alla qualificazione.

Mercoledì 20 aprile:

Italia -Polonia, Stadio Artemio Franchi di Siena, alle 15.00 (diretta streaming su Rai Play a partire dalle 14.50, differita alle 17 su Rai Sport HD, canale 58 digitale terrestre)

Kosovo-Ucraina presso lo Stadio Comunale Stefano Lotti di Poggibonsi, alle 12.00

Ucraina-Polonia presso lo Stadio Comunale Gino Manni di Colle di Val D’Elsa, alle 12.00

Italia-Kosovo presso lo Stadio Comunale Stefano Lotti di Poggibonsi, alle 15.00 (diretta streaming sul sito della FIGC)

Ucraina-Italia, Stadio Artemio Franchi di Siena, alle 15.00 (diretta su Rai Sport HD, canale 58 del digitale terrestre, a partire dalle 14.50)

Polonia-Kosovo, Stadio Comunale Gino Manni di Colle di Val D’Elsa, alle 15.00

Per l’accesso allo stadio è necessario scaricare gratuitamente il tagliando dal sito web della FIGC al seguente link figc.vivaticket.it o dal sito di Vivaticket (www.vivaticket.it). Per accedere negli stadi, bisogna essere muniti di green pass e mascherina.