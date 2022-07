Domani al Chigiana International Festival David Krakauer presenta una prima assoluta

David Krakauer, uno dei più grandi clarinettisti di tutti i tempi, presenta in prima esecuzione assoluta a Siena, martedì 26 luglio, alle ore 21.15, presso il Teatro dei Rozzi, la sua Second Avenue 3 AM, brano per clarinetto solo commissionato da New York State Council of the Arts con la collaborazione dell’Accademia Chigiana. Accanto a Krakauer, tre solisti d’eccezione, che si esibiranno per la prima volta insieme: il giovanissimo e pluripremiato violinista, allievo dell’Accademia Chigiana, classe 1997, Riccardo Zamuner, il celebre violoncellista Clive Greensmith (già nel Tokyo String Quartet e attuale violoncello del Trio Montrose) e Lilya Zilberstein, che del pianoforte è stata protagonista assoluta fin dal suo debutto a Berlino nel 1991 sotto la direzione di Claudio Abbado.

Una serata speciale che prenderà le mosse dalle note del Quartetto per clarinetto, violino, violoncello e pianoforte di Paul Hindemith (1895-1963), che vedrà impegnati, uno accanto all’altro, tutti e quattro i protagonisti della serata. Eseguito per la prima volta a New York, il 23 aprile del 1939, il Quartetto in tre movimenti del compositore di Francoforte esprime perfettamente quel senso di malinconia e tristezza di un Hindemith costretto a fuggire in Svizzera in quanto bersaglio delle critiche naziste dell’epoca.

Di epoca più recente, composto nel 1982, è invece il Divertimento da “Gimpel the Fool” per clarinetto, violino, violoncello e pianoforte del compositore new yorkese David Schiff (1945), le cui sonorità sono un originale commistione di elementi classici, jazz, e klezmer. Tra i grandi divulgatori della musica di Schiff troviamo proprio David Krakauer, non a caso tra i più apprezzati interpreti e innovatori a livello internazionale della moderna musica klezmer. Il brano si basa sull’omonimo racconto del celebre autore yiddish Isaac Bashevis Singer (Gimpel l’idiota, 1957).

È ancora New York – luogo della prima esecuzione del Quartetto di Hinemith e città natale di David Schiff – che ritorna nel terzo e conclusivo brano in programma. Second Avenue 3 AM per clarinetto solo, composta da David Krakauer su commissione dello New York State Council of the Arts in collaborazione con l’Accademia Chigiana. Domenica sera sarà proposta in prima esecuzione assoluta.

La nuova composizione di David Krakauer intende evocare nelle sonorità e nelle atmosfere uniche, di profonda suggestione evocativa che caratterizzano il suo stile che trae le radici dalla tradizione klezmer, l’atmosfera notturna della zona del Lower East side di Manhattan, il quartiere delle emigrazioni per eccellenza, che nel XIX secolo era divenuta il centro dell’emigrazione delle comunità ebraiche provenienti dall’Europa dell’est, da cui proveniva anche la famiglia dello stesso Krakauer. Come ha scritto Francesco Moises Bassano “molti suoi protagonisti percepirono inizialmente la migrazione nella Goldene Medine come un grande sbaglio, troppo distante dal paese d’oro e delle facili opportunità che avevano immaginato. In previsione di ciò che avvenne in Europa negli anni successivi fu invece la loro salvezza”. Second Avenue 3 AM, costruita in due movimenti, è un toccante omaggio alle vicende di quella comunità, che portava nel nuovo continente drammi e speranze. “All’incrocio tra la 2nd Avenue e la 2nd Street – racconta Krakauer – una zona che nelle ore del giorno era brulicante di un’umanità varia proveniente da tante diverse comunità di emigranti, nel silenzio della notte si potevano incontrare strani e curiosi personaggi…”.

I biglietti dei concerti sono in vendita sul sito www.chigiana.org fino alle 16.00 del giorno del concerto e presso la Biglietteria di Palazzo Chigi Saracini, dal lunedì al sabato dalle 12 alle 18; inoltre il giorno del concerto la vendita proseguirà presso le rispettive sedi, a partire da due ore prima dello spettacolo.

Prezzo unico di 10 euro (posti ridotti 5 euro); quelli della sezione “Chigiana Factor” tutti a 5 euro. Le riduzioni sono riservate agli studenti, ai giovani sotto i 26 anni, alle persone di età superiore ai 65 anni, agli Abbonati MIV della stagione 2021/22 e ad altri enti e istituzioni convenzionati.

Per Informazioni: tel. 0577-220922 oppure via e-mail: [email protected].