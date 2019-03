‘Dolci, dolcezze e motori’: in Piazza del Campo un weekend all’insegna del gusto e della velocità

A Siena la primavera arriva all’insegna della dolcezza e della velocità: i prossimi venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 aprile, Piazza del Campo ospita la prima edizione di “Dolci, dolcezze e motori”, appuntamento che unisce l’arte dolciaria senese e toscana alla passione per il tuning.

Alle dolcezze sarà dedicata la parte centrale di Piazza del Campo dove una ricca mostra mercato proporrà il meglio della produzione artigianale.

Qui, accanto a prodotti come il panforte, i ricciarelli, i cavallucci, i cantucci, la schiacciata di Pasqua, troveranno spazio anche le più moderne interpretazioni dell’arte di far dolci che proprio dalla tradizione traggono originalità e ispirazione.

Mandorle e miele, spezie e canditi, cioccolato e nocciole saranno pietre miliari di un viaggio pieno di profumi e intenso di sapori, non solo da gustare ma anche tutto da scoprire.

Nella tre giorni infatti non mancheranno momenti di approfondimento e cooking show in cui pasticceri ed esperti racconteranno i segreti della loro arte o proporranno curiosità storiche sui prodotti della tradizione.

L’assaggio delle specialità dolciarie sarà accompagnato da vini dolci e liquorosi che offriranno al pubblico la possibilità di conoscere alcune eccellenze enologiche del territorio.

Oltre che per i golosi la tre giorni sarà anche un paradiso per chi ama i motori: in Piazza del Campo arriva “Uisp Tuning 4 All”, il raduno nazionale di auto tuning.

Dopo due anni di grande successo al padiglione 31 del motor show di Bologna, l’appuntamento si rinnova a Siena dove oltre 30 mezzi provenienti da tutta Italia, daranno vita a una un’emozionante mostra all’insegna della passione.

Il tuning è una pratica che porta a modificare le caratteristiche estetiche, meccaniche eprestazionali di un veicolo adeguandolo ai propri gusti. Il fenomeno, che ha origine negli Stati Uniti nel secondo dopoguerra e che ha vissuto la sua epoca aurea tra gli anni Sessanta eSettanta quando spopolavano le cosiddette ‘hot rod’, ha poi conquistato il mondo intero.

“Siena accoglie l’inizio della bella stagione con questo nuovissimo appuntamento -afferma Alberto Tirelli, assessore al turismo del Comune di Siena – attraverso il quale vogliamo valorizzare l’eccellenza della produzione dolciaria della nostra città e del territorio. Una tradizione secolare fatta di grande sapienza artigianale che ha fatto Siena famosa nel mondo. Il weekend poi sarà reso speciale da una singolare mostra di ‘hot rod’. Un modo originale per sposare dolcezza a passione”.

“Dolci, dolcezze e motori” è una manifestazione organizzata dal comune di Siena in collaborazione con Confcommercio Siena, Confesercenti Siena, Cna Siena, Confartigianato Siena, Cia Siena, Coldiretti Siena, Unione Provinciale Agricoltori Siena, CO.RI.PANF (Comitato promotore per le Igp di ricciarelli e panforte) e Uisp Comitato di Siena. Sponsor dell’evento è Banca Monte dei Paschi di Siena.

“Dolci, dolcezze e motori” si svolgerà venerdì 12 dalle 13 alle 21 mentre sabato 13 e domenica 14 dalle 10 alle 21.

L’ingresso è libero.

Le aziende che fossero interessate a proporre i prodotti dolciari della tradizione senese e toscana possono presentare la domanda fino al prossimo 1 aprile. Il modulo è disponibile sul sito del comune di Siena al seguente link , oppure sui siti delle associazioni di categoria partecipanti al progetto